Rimini. Piazza Malatesta, il Comune: “Ecco come abbiamo recuperato i posti auto”

Se oggi piazza Malatesta si mostra in tutto il suo splendore, tra castello Sismondo riqualificato, teatro Galli operativo e piazza sull’acqua al centro dei selfie dei turisti, è grazie alla cancellazione di molti parcheggi a raso, almeno 270 che fino a dieci anni fa rappresentavano uno dei principali hub della sosta in centro storico. Stalli, però, che, come dimostra in un’analisi Palazzo Garampi, sono stati completamente recuperati attraverso il potenziamento delle aree di sosta a corona della zona centrale. Fino ad arrivare ad un totale di 2.790 posti auto complessivi: addirittura un centinaio in più di prima. «Su tutti – spiega l’amministrazione comunale - il parcheggio multipiano Flori (251 posti più 119 box) e le aree limitrofe, l’ampliamento del parcheggio Tiberio (che passa da 176 a 280 posti auto), le aree Settebello-Clementini-Metropark a gestione privata (oltre 900 posti complessivi), quelle in via Cignani (Borgo Sant’Andrea, 60 posti), oltre alla riorganizzazione della sosta lungo le vie di collegamento al centro che hanno portato ad un incremento dei posti disponibili a ridosso del cuore antico di Rimini, con quasi il raddoppio degli stalli (da circa 220 a oltre 400)».

L’ex area Fox

Secondo Palazzo Garampi, se nel 2015 la dotazione complessiva della sosta nell’area del centro storico ammontava a 2.679 stalli per auto, oggi gli stalli a disposizione sono 2.790, tra vere e proprie aree di parcheggio (in gestione pubblica o privata) e posti auto su strada nelle zone intorno al centro storico. Va poi aggiunto che la mappa dei parcheggi comprende anche l’ex area Fox, tra le vie Bramante e Circonvallazione meridionale, oggi provvisoria con un centinaio di posti auto, ma destinata ad ampliarsi (si stima oltre 300 stalli) quando Coop riprenderà i lavori, e l’ex area Forlani, di cui a marzo inizieranno i lavori di demolizione degli immobili, e che, a fine anno, come previsto dal cronoprogramma, potrà accogliere circa 150 nuovi posti auto.