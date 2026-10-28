Rimini, piano per Halloween: “Pronti più controlli contro le baby gang”

Attenzione alta per la festa di Halloween. Contro rischi di infiltrazioni di bande giovanili violente, baby gang, gruppi criminali, pronti a rovinare la notte di sabato a tanti ragazzi. È per questo che, ieri mattina, si è riunito, in Prefettura, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) che, sotto il coordinamento della prefetta Giuseppina Cassone, ha definito, per la serata e la nottata del 31 ottobre, un apposito dispositivo di prevenzione e controllo e l’aumento della presenza di poliziotti, carabinieri e vigili urbani, sull’intero territorio provinciale.

Il vertice

Presenti al vertice di via IV Novembre i rappresentanti di tutte le Forze dell’ordine e dei comuni di Rimini, Riccione, Bellaria, Cattolica, Misano e Coriano. «È stato predisposto -sottolinea la Prefettura - un potenziamento della presenza delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali nelle aree urbane in cui si prevedono più eventi, manifestazioni e ritrovi spontanei, al fine di assicurare il tranquillo svolgimento delle iniziative e prevenire episodi di disturbo o danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato».

Stretta sull’alcol

E sarà una nottata particolare quella di sabato, visto che Halloween arriva ad appena una settimana da quei messaggi whatsapp inviati da sedicenti gruppi giovanili violenti ai cellulari di molti studenti riminesi coi quali venivano annunciate violenze e devastazioni di ogni genere in diverse scuole di Rimini. Messaggi rivelatisi poi delle fake, ma che per l’intera giornata di martedì 20 ottobre tennero col fiato sospeso tanti genitori e alunni. Mai abbassare la guardia quindi. «Perché il rischio che la festa e il divertimento si trasformino in episodi di disordine o disturbo per la collettività è sempre dietro l’angolo - avverte la Prefettura -, specialmente quando l’abuso di alcolici, o come di recente avvenuto, il disagio sociale porta ad assumere comportamenti vandalici o incivili (il riferimento è ai disordini scoppiati una decina di giorni fa a Milano con veri e propri assalti ai negozi del centro, ndr)». Nel contempo, sarà elevato il livello dei posti di blocco lungo la rete stradale provinciale «con pattugliamenti nei principali punti di snodo del traffico, che vedranno il costante impiego di etilometri per contrastare la guida in stato di ebbrezza».

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