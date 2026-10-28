Rimini, piano per Halloween: “Pronti più controlli contro le baby gang”

Attenzione alta per la festa di Halloween. Contro rischi di infiltrazioni di bande giovanili violente, baby gang, gruppi criminali, pronti a rovinare la notte di sabato a tanti ragazzi. È per questo che, ieri mattina, si è riunito, in Prefettura, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) che, sotto il coordinamento della prefetta Giuseppina Cassone, ha definito, per la serata e la nottata del 31 ottobre, un apposito dispositivo di prevenzione e controllo e l’aumento della presenza di poliziotti, carabinieri e vigili urbani, sull’intero territorio provinciale.