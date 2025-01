Rimini, piano di interventi sul sistema fognario: cantiere a Bellariva, come cambia la viabilità

Scatta una nuova fase a Rimini per il Psbo, il corposo Piano di interventi sul sistema fognario che porterà alla chiusura di tutti gli scarichi a mare. Dalla prossima settimana scatta il cantiere in piazzale Toscanini a Bellariva, “ulteriore tappa fondamentale” per la realizzazione del nuovo presidio idraulico alla fossa Colonnella 2.

Questa opera, spiega l’amministrazione comunale, in sinergia con i lavori in corso alla fossa Rodella a Rivazzurra, rappresenta “un pilastro fondamentale per la conclusione del Piano di salvaguardia della balneazione, volto a garantire la massima sicurezza idraulica e la qualità delle acque lungo tutto il litorale sud della città”. Una volta completato il doppio intervento ci sarà lo stop ai divieti di balneazione in corrispondenza degli sfioratori Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Il tutto con la realizzazione di due nuovi belvedere integrati nel nuovo Parco del mare. Più nel dettaglio, sotto piazzale Toscanini sarà realizzato un nuovo impianto di accumulo che contribuirà a migliorare significativamente la gestione delle acque meteoriche e a prevenire allagamenti. A Rivazzurra viene invece realizzata una nuova vasca di laminazione alla fossa Rodella. Con l’avvio delle attività di piazzale Toscanini, che entreranno nel vivo da mercoledì 22 gennaio, e l’avanzamento dei lavori alla fossa Rodella, si conferma dunque l’impegno dell’amministrazione comunale nel “portare a termine il progetto Psbo, un’opera strategica per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero”.