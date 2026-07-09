Rimini. Piano caldo per gli anziani, oasi climatiche e 25 telefonate al giorno

Prosegue senza sosta a Rimini la gestione del Piano Caldo, il programma di monitoraggio e sostegno pensato per tutelare gli anziani over 75 soli e le persone più fragili durante i mesi estivi. Ogni giorno il servizio effettua una media di 25 telefonate per verificare le condizioni di salute dei cittadini, prevenire emergenze e attivare, qualora richiesto, l’assistenza a domicilio per attività quotidiane come la spesa, il ritiro dei farmaci o l’accompagnamento alle visite mediche. Curato dal Nucleo Fragilità e Disagio Bioclimatico, il servizio telefonico e di supporto domiciliare è attivo dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 contattando il numero 0541 1490572 o scrivendo a nucleofragilita@coopcad.it), estendendosi anche ai fine settimana in caso di ondate di calore critiche. L’obiettivo è mappare i bisogni della popolazione e intervenire tempestivamente, anche grazie alle segnalazioni di vicini e familiari.

La grande novità di quest’anno è il debutto sperimentale delle prime due “Oasi Climatiche Inclusive” al Parco Giovanni Paolo II e al Parco Gianni Rodari a Santa Giustina. Rimini è stata infatti scelta dalla Regione Emilia-Romagna come una delle quattro città pilota per sviluppare questo progetto, che mira a contrastare gli effetti delle ondate di calore. Si tratta di aree verdi urbane ad alto ombreggiamento collocate nelle zone cittadine più esposte al disagio bioclimatico. Le oasi sono attrezzate con sedute, gazebi, punti di sosta, accesso all’acqua e servizi igienici, offrendo refrigerio a chi non ha il condizionatore in casa. Grazie alla collaborazione con il Terzo Settore, questi spazi ospiteranno anche eventi culturali e ricreativi per combattere la solitudine estiva. Il piano prevede di estendere la rete nel 2027 con altre otto oasi già individuate in vari quartieri, tra cui il Parco Marecchia, il Parco Cervi e l’area verde di via Sigmund Freud a Gaiofana, per un totale di dieci presidi stabili.

Accanto a questa nuova rete, la città di Rimini offre un sistema già consolidato di punti di ristoro per affrontare la stagione estiva. Sul territorio comunale sono infatti distribuite circa 135 fontanelle pubbliche di acqua potabile a cui si affiancano numerose case dell’acqua operative in aree strategiche come via Roma, via Euterpe, via Bidente, Miramare, Viserba, Torre Pedrera e la zona della Coop Celle, garantendo così una copertura capillare in ogni quartiere.