Rimini. Piano antenne 2025, oltre 100 domande. «Ma solo una su dieci viene approvata»

Passano in commissione I e III le modifiche al regolamento comunale e il piano 2025 per le nuove installazioni di apparecchiature per i servizi di telefonia mobile: in sostanza si parla di «un centinaio di domande», spiega l’assessora all’Ambiente Anna Montini, pervenute da parte dei gestori delle compagnie per posizionare le loro antenne. Di queste, si prevede che una su dieci - da presentare entro il 30 settembre di ogni anno - andrà in porto: «Solo una piccola percentuale compresa tra il 10 e il 15% viene approvata e realizzata - spiega Montini -. In alcuni casi le richieste si estinguono per vizi di forma, altre per mancata autorizzazione di Arpae e Ausl. Per fare un esempio, l’anno scorso, su 107 domande, ne sono andate avanti 17». Insomma, numeri in linea con l’andamento consolidatosi negli anni.

Campi elettromagnetici

Di certo c’è che le modifiche al regolamento comunale si inscrivono in un contesto che ha visto cambiare le normative a livello nazionale. Tra le novità apportate in materia dal Governo c’è anche l’innalzamento, a partire dall’aprile scorso, del limite del campo elettromagnetico, più che raddoppiato da 6 V/m a 15 V/m. Se, da un lato, si alza la soglia della potenza delle emissioni, dall’altro si prevede che l’installazione di nuovi apparecchi resti in linea con i dati degli anni precedenti: lecito chiedersi se questo possa comportare una maggiore esposizione ai campi elettromagnetici per i cittadini che abitano nelle aree interessate. Da Palazzo Garampi affermano di essersi già mossi per approfondire la questione: «Abbiamo incaricato una società di consulenza privata di eseguire monitoraggi dopo l’innalzamento del limite - dice Montini -. Ne sono stati fatti una ventina e in nessun caso è emerso un superamento dei limiti, nemmeno quelli precedenti la riforma. In ogni caso le verifiche continueranno e qualsiasi cittadino può inviare una richiesta al Comune chiedendo di monitorare anche la sua area se vicina ad una apparecchiatura di questo tipo».

Ambiente e trasparenza