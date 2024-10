Rimini piange Paola Bergamini: «Una delle prime donne avvocato»

La città piange la scomparsa di Paola Bergamini Benzi: la legale, deceduta giovedì a 86 anni, era uno dei simboli dell’avvocatura riminese, insignita nel 2014 della Toga d’oro per i 50 anni di esercizio della professione.

«Una delle primissime»

«Era iscritta all’albo dal 1963 - ricorda Roberto Brancaleoni, presidente provinciale dell’Ordine degli avvocati - anno nel quale la dicitura era ancora quella di “procuratori legali”. La sua tessera era la numero 78 e quindi una delle primissime, sia fra gli uomini che fra le donne, che all’epoca erano solo 3 o 4». Da allora è rimasta sempre dedita alla sua missione: «È rimasta iscritta ininterrottamente fino al giorno della morte - prosegue Brancaleoni - e ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa con grande passione anche nell’ultimo periodo in cui era già malata. Senza dubbio se ne va un pezzo di storia del tribunale».

I matrimonialisti

A ricordare Bergamini con particolare affetto è la collega Lucia Varliero, alla guida di quell’Osservatorio matrimonialisti riminesi nato nel 2008 proprio sotto l’egida dell’illustre avvocata, che ne era la presidente onoraria: «Lo abbiamo fondato insieme - racconta -. Paola ha profuso tutte le sue energie perché l’Osservatorio potesse contribuire alla formazione dei colleghi in materia di familiarità. D’altronde proprio quello della famiglia era sempre stato il suo spazio d’azione prediletto. Ha continuato a essere presente fino alle ultime riunioni estive». Varliero rende omaggio alla legale scomparsa quale «donna dalle spiccate qualità umane e professionali, dall’innata signorilità, oltre che un avvocato preparato e sempre aggiornato, che non si sottraeva mai ai consigli richiesti dai colleghi, a un confronto su una pratica». Tante ragioni per ricordarla anche in futuro, anticipa la presidente dell’Osservatorio: «Non la dimenticheremo, la sua è stata una grande perdita. In direttivo venerdì abbiamo parlato anche del futuro, ora sono ragionamenti prematuri ma sicuramente terremo viva la sua memoria con alcune iniziative».

I funerali di Paola Bergamni Benzi, che lascia i figli Manlio, Francesca e Giovanni, si sono tenuti ieri mattina nella chiesa di san Giovanni Battista.