Rimini piange l’architetto e tennista Maurizio Maiki Morri

Rimini
  • 03 febbraio 2026
Maurizio Maiki Morri in una foto di qualche decennio fa sul campo da tennis
Maurizio Maiki Morri in una foto di qualche decennio fa sul campo da tennis

RIMINI. Questa mattina è morto a Rimini l’architetto Maurizio Maiki Morri. Oltre che architetto è stato un brillante giocatore di tennis, una bandiera per il Circolo Tennis Rimini. In carriera è stato un tennista di alto livello, raggiungendo la terza categoria e vincendo diversi tornei, anche e soprattutto sui campi di casa. Per i colori del Circolo Tennis Rimini ha gareggiato diverse volte nella Coppa Facchinetti a squadre. E’ stato un punto di riferimento della storia sportiva cittadina e del Circolo Tennis Rimini in particolare.

