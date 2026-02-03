Rimini piange l’architetto e tennista Maurizio Maiki Morri

RIMINI. Questa mattina è morto a Rimini l’architetto Maurizio Maiki Morri. Oltre che architetto è stato un brillante giocatore di tennis, una bandiera per il Circolo Tennis Rimini. In carriera è stato un tennista di alto livello, raggiungendo la terza categoria e vincendo diversi tornei, anche e soprattutto sui campi di casa. Per i colori del Circolo Tennis Rimini ha gareggiato diverse volte nella Coppa Facchinetti a squadre. E’ stato un punto di riferimento della storia sportiva cittadina e del Circolo Tennis Rimini in particolare.