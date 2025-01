Rimini, piadina senza freni al Sigep: con la crema pasticcera e con il gelato al gorgonzola e noci

RIMINI. Se qualcuno cercava la conferma sulla versatilità della Piadina Romagnola Igp, al Sigep World a Rimini ha trovato la risposta. Il “pane della Romagna” è stato infatti il punto di incontro tra tradizione e innovazione in cucina in una serie di eventi di promozione e conoscenza del prodotto promossi insieme a CNA Rimini e Confartigianato Imprese Rimini. Sotto il segno della tipicità è stata la partecipazione al progetto di CNA Rimini ProduciAmo Romagna nel quale la Piadina Romagnola Igp si è raccontata incontrando la tradizione e la cultura del territorio, insieme a prodotti come l’olio extravergine di oliva, il vino dei colli di Rimini e i formaggi locali.

Nel contempo è stata protagonista anche di inediti abbinamenti in collaborazione con Confartigianato Imprese Rimini/Conpait, come nel caso della Torta della nonna con Piadina Romagnola Igp realizzata dal pasticcere Massimo Peruzzi: un guscio di Piadina IGP ripieno di crema pasticcera, in un abbraccio tra la Romagna e la Toscana. E ancora nel gelato al gorgonzola e noci con sfilacci di speck con crumble croccante di Piadina Romagnola Igp, ideato dal Maestro gelatiere Giorgio Venudo e realizzato dallo chef Adriano Pettignano.

Insomma, proposte diverse unite dal filo conduttore del prodotto simbolo della Romagna. «Anzitutto vorrei ringraziare Confartigianato Imprese Rimini e CNA Rimini per la preziosa collaborazione, in un lavoro di squadra che ha consentito di presentare la Piadina Romagnola Igp a una platea internazionale come quella del Sigep World – spiega a consuntivo dell’evento Alfio Biagini, Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola – La tradizione in Romagna, rappresentata dalle generazioni passate, ci ha sempre raccontato che con la piadina si può mangiare tutto: i decenni passano, tante cose cambiano, quel detto dei nostri padri continua a mantenere intatta la sua attualità. Nella platea mondiale del Sigep ne abbiamo avuto piena conferma».