Rimini. Pesta a sangue e rapina il titolare di un minimarket: arrestato 21enne

Lunedì nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, un minimarket in viale principe Amedeo è stato rapinato da un ragazzo di appena 21 anni, di origine magrebina, che per un bottino di pochi euro non ha desistito dal picchiare un uomo malfermo sulle ginocchia. Il giovane, infatti, nel tentativo di fuggire con le patatine nascoste sotto il giubbotto e la bibita in mano, vistosi scoperto dopo essere stato afferrato ad un braccio dalla moglie del titolare, ha reagito in maniera violenta, colpendo il propietario dell’attività con una raffica di pugni al volto. Il ragazzo è poi fuggito ma è stato poi arrestato dalla polizia