RIMINI. Nel giorno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza un uomo per atti persecutori ai danni dell’ex compagna, facendo emergere in poche ore un lungo quadro di vessazioni, minacce e violenze

Nel tardo pomeriggio del 25 novembre, la donna si è presentata terrorizzata fuori dalla Questura dopo aver notato l’ex compagno seguirla in auto fin dall’uscita dal lavoro. Inizialmente bloccata dalla paura di ritorsioni su di sé e sui figli, non voleva né entrare né fornire generalità. Determinante la pazienza e l’ascolto degli investigatori specializzati della Squadra Mobile, che hanno conquistato la sua fiducia in un ambiente protetto.

Così ha ricostruito anni di controllo, appostamenti e aggressioni, inclusa una scazzottata subita a settembre. Già nel marzo 2023 era scattato l’ammonimento del Questore, seguito il 31 marzo dal ritiro cautelare e sequestro amministrativo delle armi legalmente detenute, senza però fermare le condotte. Dopo la rottura definitiva nel maggio 2026, le persecuzioni sono aumentate con chiamate anonime, e-mail e minacce estreme rivolte anche ai figli; solo nella giornata del 25 novembre sono state documentate 129 telefonate da numero sconosciuto in circa dieci ore.

L’analisi di tabulati, messaggi e filmati, unita alle sommarie informazioni e ai controlli nelle banche dati, ha trovato riscontro diretto quando le Volanti hanno intercettato l’auto dell’uomo, notata più volte transitare vicino alla Questura con lo sguardo verso gli uffici. È scattato l’arresto in flagranza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Questura ricorda che ci si può rivolgere agli uffici anche solo per chiedere ascolto o valutare l’ammonimento del Questore, oltre al Numero Unico di Emergenza 112, al numero gratuito 1522 attivo 24 ore su 24 e all’app YouPol.