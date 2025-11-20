Rimini, perseguita la ex che lo ha lasciato: militare lughese del Vespucci patteggia un anno

Si è conclusa con il patteggiamento a un anno di carcere e l’obbligo di frequentare un corso di recupero per uomini maltrattanti della durata di 12 mesi, la vicenda del giovane militare della Marina italiana imbarcato sull’Amerigo Vespucci finito a processo per stalking e minacce alla ex fidanzata.

Il ragazzo, 21 anni, nato a Lugo ma residente in Puglia, era stato arrestato il 17 maggio di quest’anno dagli agenti della Questura di Rimini, dove si era recato per raggiungere la ex ragazza e tentare in tutti i modi di convincerla a tornare insieme. Preghiere divenute insistenti al punto di minacciarla di farsi del male o di farlo a lei, pedinandola per tutto il giorno per le vie della città (nonostante lei fosse in compagnia della madre e di una sua amica) e poi battendo i pugni contro la porta dell’appartamento dove si trovavano le tre donne per convincerle a farlo entrare.