Rimini. Perseguita il collega, albergatore a rischio processo

Le molestie nei confronti dell’uomo che gestiva il suo hotel rischiano di costargli caro: dopo la denuncia e la richiesta di rinvio a giudizio, è arrivata la data dell’udienza preliminare, quando si stabilirà se il riminese di 66 anni accusato di stalking dall’ex affittuario dell’albergo finirà effettivamente a processo.

Le ragioni di un astio così profondo da spingere il 66enne a perseguitare l’ex gestore del suo hotel di Marina centro affondano le radici nella convinzione che l’uomo avesse danneggiato gli arredi della sua struttura e che avesse sottratto numerosi oggetti che si trovavano in hotel.

Dopo mesi di appostamenti, epiteti come “ladro”, parolacce e minacce “te la farò pagare” gridati in strada sotto gli occhi e le orecchie dei passanti, dei dipendenti e dei clienti del nuovo hotel di cui la presunta vittima di stalking aveva preso la gestione, nel luglio del 2023 è arrivata la denuncia. La formale querela ha fatto sì che la vicenda finisse così sulla scrivania del pubblico ministero Luca Bertuzzi, che ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio, accolta dalla gip Raffaella Ceccarelli, fissando l’udienza preliminare per il 22 ottobre.