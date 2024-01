Rimini, perse la gamba in un incidente e apre raccolta fondi: “Vorrei muovermi con una handbike”

Al via la raccolta fondi per l’acquisto di una bici speciale. «Tornare in sella sentendo di nuovo il vento in faccia», è il sogno, solo in apparenza semplice, di chi ha scampato la morte per un soffio, ritrovandosi di colpo senza le certezze più elementari, quelle che tutti diamo per scontate. Questa la storia del riminese Lucio Biondi, oggi 35enne, che nel 2015 è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Al risveglio in corsia parte della gamba sinistra non c’era più. La gravità delle lesioni aveva reso necessaria l’amputazione.

Secondo tempo

Una tragedia che non ha scoraggiato Lucio, pronto a rialzare la testa dimostrando determinazione e tenacia. Trasformare i punti di fragilità in forza è diventata la sua quotidianità, alla riscoperta delle piccole cose. «Dopo una lunga riabilitazione, - premette il giovane - nel 2019 è nato il desiderio di spostarmi, tanto nella natura quanto in città, in modo agile e ecologico e - perché no? – anche dinamico». Ma il sogno di tornare a pedalare appare subito in salita per i costi dell’handbike, veicolo azionato attraverso il movimento delle braccia. Ecco perché Biondi lancia una raccolta fondi su GoFundMe che al momento conta 26 donazioni per un totale di 1.255 euro sull’obiettivo finale di 10mila.

Sotto questo sole...

«Il ginocchio della gamba amputata non mi consente di usare una bici tradizionale, - precisa ancora il 35enne - quindi ho cominciato ad informarmi a proposito di un modello di handbike che possa venire incontro alle mie esigenze». La questione non è diventare un campione d’acciaio finendo per sorridere a beneficio delle telecamere, ma godersi un giro col vento in faccia: «Per capirci, - spiega ancora Lucio - non sono uno di quelli da impresa raccontata da un servizio tv, ma sono convinto che la fatica spesa per conquistare certi obiettivi sia parte integrante della bellezza che si gusta!».

Per chi volesse contribuire, la raccolta fondi è raggiungibile al link dedicato: Handbike - Risentire il vento in faccia.