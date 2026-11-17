Condannati anche in Appello ma ridotte le pene grazie all’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la prescrizione di alcuni reati di falso, le condanne per gli 8 vigili dell’ex nucleo ambientale della Polizia Locale di Rimini, processati in primo grado nel 2023 dal Tribunale collegiale di Rimini per fatti tra il 2014 e il 2016.
Le accuse andavano dalle perquisizioni arbitrarie di cittadini extracomunitari sospettati di spaccio, falso e sequestri di denaro contante mai dichiarato. L’indagine era stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e nel processo il Comune di Rimini non si era costituito parte civile.
Oggi la Corte d’Appello di Bologna in parziale riforma della prima sentenza ha assolto Massimo Vaccarini e Guglielmo Parise dal reato di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e solo per Vaccarini dichiara di non doversi procedere per due dei vari capi di imputazione relativi a dei falsi materiali per intervenuta prescrizione.