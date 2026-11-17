Oggi la Corte d’Appello di Bologna in parziale riforma della prima sentenza ha assolto Massimo Vaccarini e Guglielmo Parise dal reato di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e solo per Vaccarini dichiara di non doversi procedere per due dei vari capi di imputazione relativi a dei falsi materiali per intervenuta prescrizione.

Per i due vigili la Corte d’Appello ha rideterminato le pene rispettivamente a cinque anni e nove mesi di reclusione Vaccarini, e quattro anni e due mesi due di reclusione per Parise. Ridotte le pene per i medesimi motivi per Giuseppe Marchitelli due anni di reclusione; Franca Grisi due anni, Mario Succi 1 anno e 8. Per loro ammessa sospensione della pena e non menzione. Confermata in Appello la condanna gli appellanti Giacomo Cilio a 3 anni e 10 mesi, Gilberto Guidi a 5 anni e due mesi e Giacomo Morri a 3 anni e 10 mesi. I vigili sono difesi dagli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli, e hanno sempre respinto le accuse.

Non si esclude il ricorso in Cassazione. Un caso quello dei vigili dell’ambientale che non è rimasto isolato; a distanza di 10 anni ulteriori 8 vigili urbani, del Nucleo Falchi risultano indagati per controlli e arresti irregolari.