Rimini, perquisito davanti ai genitori, consegna 6 etti di hashish alla Polizia: 17enne denunciato per spaccio

A seguito di un’attività investigativa della Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, la scorsa settimana, un giovane di 17 anni è stato denunciato in stato di libertà per una presunta cessione continuata di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Il minore, che nelle ultime settimane era stato notato in più occasioni nelle vicinanze di un parco del centro città durante brevi incontri ritenuti sospetti, è stato sottoposto a controllo lo scorso martedì, da parte di una pattuglia in borghese. Dopo il fermo è stata disposta una perquisizione domiciliare alla presenza dei genitori regolarmente avvisati, il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti circa 600 grammi di hashish suddivisa in panetti, la somma di 1.090 euro ritenuta provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il minore è stato immediatamente interrogato come disposto dal Pubblico Ministero di turno del Tribunale per i Minorenni di Bologna, assistito dai genitori e dal proprio difensore. Gli elementi raccolti, attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, costituiscono ipotesi investigative sulle quali si sta procedendo con i necessari approfondimenti. Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale. Il giovane risulta indagato a piede libero per detenzione e spaccio di spostante stupefacenti.