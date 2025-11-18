Rimini, perde il diritto di asilo dopo aver commesso diversi reati: rimpatriato

RIMINI. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha disposto nei confronti del 39enne africano l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio italiano per 5 anni. Il cittadino del Burkina Faso (destinatario di un provvedimento di revoca dello status di Protezione Sussidiaria) è stato accompagnato ieri nel suo paese di origine con scorta internazionale, composta da personale della Questura di Rimini, della Polaria di Rimini e della Questura di Firenze. L’uomo risultava avere diversi precedenti di polizia.

Nell’aprile 2024, personale dell’Ufficio Volanti della Questura di Rimini lo aveva tratto in arresto per i reati di rapina e di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, infatti, sul lungomare di Rimini, aveva sottratto un monopattino a un minore, minacciando di morte il padre del bambino, e aveva successivamente colpito con calci e pugni gli operatori di polizia intervenuti, nel tentativo di darsi alla fuga.

Successivamente, nel febbraio 2025, il cittadino straniero era stato deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché, impugnando un coltello, si aggirava con atteggiamento minaccioso tra le autovetture in una pubblica via del Comune di Rimini. Alla vista delle forze dell’ordine. si era dato alla fuga, ma era stato rintracciato poco dopo; nella sua disponibilità era stato rinvenuto un coltello a serramanico.