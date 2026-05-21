Rimini, perde il controllo dello scooter e precipita nell’argine del fiume - Gallery

Precipita con lo scooter all’altezza dell’argine del fiume Marecchia. Un grande spavento oggi verso 12.30 per un anziano a bordo del suo scooter elettrico a tre ruote: l’uomo è caduto all’altezza del ponte di via Coletti e dopo avere perso il controllo del mezzo è rimasto a terra nella vegetazione lungo l’argine del fiume. I passanti hanno dato subito l’allarme, prestando i primi soccorsi. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che lo hanno soccorso prontamente: le condizioni per fortuna non destano preoccupazioni.