Rimini. Perde il cane in vacanza, turista tedesco lo cerca da 2 anni

Turista tedesco perde il cane due anni fa e non demorde: «Se qualcuno l’ha vista mi contatti». Non si rassegna Alexander Prezer all’idea di perdere la sua migliore amica Ava, una pitbull che al momento della scomparsa aveva sette anni. Lo spartiacque tra le due fasi della vita di questo 42enne, originario della zona di Friburgo, è segnata dal 16 giugno 2025, quando si sono perse le tracce della sua quattro zampe, durante quella che si prospettava, come una spensierata vacanza presso il campeggio “Club Del Sole” di Viserba. Allo scoppiare di un temporale improvviso, Alexander e suo fratello non hanno fatto in tempo a chiudere porta e finestre del loro camper che di Ava si era già persa ogni traccia a causa del suo timore per i tuoni.

L’ultimo avvistamento attendibile risale al 18 giugno dello stesso anno, quando quest’esemplare è stato scorto e fotografato nei campi, vicino alla zona di Orsoleto. Da quel momento, purtroppo, non si sono più registrate segnalazioni.

«Alexander ha chiesto un’infinità di permessi al suo datore di lavoro per continuare le ricerche e, una volta riaccompagnato in Germania il fratello, ci ha contattato per continuare la ricerca con i droni - spiega Samuel De Filippo professionista specializzato nella ricerca e nel recupero di animali smarriti o dispersi -. Purtroppo ad oggi non si rilevano novità e cerchiamo di allontanare dalla mente l’ipotesi peggiore». Nessun aggiornamento ha raggiunto Uliana Vergoni, presidente e fondatrice dell’associazione “dnA Rimini onlus” che fa da tramite al proprietario. Contattato al telefono, Alexander spiega di essere tornato in Romagna «anche lo scorso aprile» e di non avere alcuna intenzione di arrendersi, «anche se - riconosce - sto vivendo un incubo a occhi aperti. Ava fa parte della mia famiglia, da quando era appena una tenerissima cucciola, e farò di tutto per riportarla a casa. Potrebbe essere spaventata, per favore non rincorretela». Chi avesse notizie, può contattare il numero telefonico 00491741890485.