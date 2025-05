Rimini, per una notte fra i senzatetto con la Papa Giovanni cantando Vasco Rossi: «Abbiamo donato cibo e affetto fraterno»

Celli è amministratrice della Gep Food che da anni collabora con la Papa Giovanni regalando l’invenduto dei suoi locali e accogliendo una volta all’anno ospiti e volontari delle case famiglie. Stavolta, però, visto che gli spazi deputati all’incontro erano in ristrutturazione, è subentrata un’altra soluzione: portare di persona, assieme a 12 cittadini di ogni età e provenienza, focacce farcite e dolci a chi una casa non ce l’ha.

Tutto è iniziato con una cena presso la Capanna di Betlemme di via Ca’ del Drago a Rimini che ha raccolto attorno alla stessa tavola volontari storici (e non), ospiti della casa e responsabili della struttura fra cui Livio e Bianca. «Un bel momento di condivisione, - lo definisce Patrizia – semplice e autentico come i commensali che mi hanno dimostrato affetto e sincerità nonostante non mi conoscessero affatto».