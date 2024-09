Rimini, per Torre Pedrera via libera a una infrastruttura per collegare via Porto Bardia e via Diredaua

A Rimini, nel corso dell’ultima seduta di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova infrastruttura che collegherà via Porto Bardia e via Diredaua, a Torre Pedrera.

L’intervento, atteso dai residenti, prevede il prolungamento delle due corsie esistenti, assicurando una migliore fluidità del traffico e un incremento dell’accessibilità per pedoni e veicoli.

Una delle novità più significative del progetto è la creazione di un nuovo marciapiede sul lato sud-est della strada, che offrirà maggiore sicurezza ai pedoni. Inoltre, sono previsti la realizzazione di cinque nuovi parcheggi e il potenziamento delle infrastrutture idrauliche e di illuminazione pubblica.

Il progetto, finanziato per un importo totale pari a 250 mila euro, risponde all’esigenza di migliorare la viabilità di Torre Pedrera, contribuendo a rendere la zona più vivibile e sicura per chi la frequenta quotidianamente, nonché a collegare meglio le arterie di quel quadrante. I lavori partiranno entro la fine dell’anno e avranno la durata di circa due mesi. “Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale all’interno di un ampio programma di riqualificazione della rete viaria cittadina, che ha come obiettivo principale il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza in tutte le zone del territorio - è il commento dell’assessore alle opere pubbliche del comune di Rimini, Mattia Morolli -. È una visione urbana che guarda alla città nel suo insieme, investendo in maniera capillare su ogni area, senza lasciare indietro nessuna componente. Il progetto per Torre Pedrera, in particolare, nasce da un lavoro di squadra tra l’amministrazione, i consiglieri e i comitati di zona, a dimostrazione di un impegno condiviso e di una proficua collaborazione con il territorio”.