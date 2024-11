Rimini, per Natale 3 chilometri di luci per una passeggiata sospesa sulle dune

Natale a Rimini: il mare d’inverno si illumina per una passeggiata natalizia sospesa sulle dune. Al vasto programma di illuminazione natalizia diffusa e coordinata lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro, si aggiunge il percorso sulla spiaggia che regalerà ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. Le dune sopraelevate dal bagno 1 al bagno 63 diventano una lunga passeggiata poetica punteggiata da più di 30 panchine illuminate a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

L’accensione ‘marina’ avverrà sabato 30 novembre e andrà ad aggiungere 3 chilometri di luci sulla spiaggia al grande cielo con stelle luminose e astri che caratterizzerà l’illuminazione diffusa che dal 23 novembre accenderà a festa tutta la città con luci bianche calde e con soggetti di tipo tradizionale natalizio di colore bianco, con tocchi di oro e rosso. Come da tradizione, ad accendere la magia del Natale sabato 23 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia in piazza Cavour che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.