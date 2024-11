Rimini: “Per la polpetta” diventa un brand e sbarca nella capitale

«Tutto è iniziato nell’ottobre 2017, quando alla Fabbrica del Vapore di Milano era in calendario il Festival internazionale della polpetta, cui erano stati invitati i più grandi chef del mondo in rappresentanza del proprio Paese. Vedendo la città tappezzata di manifesti, mia cugina ha telefonato a sua mamma e alla mia dicendogli che non potevano non partecipare visto che da sempre tutti le conoscono per le loro polpette. Abbiamo preso il coraggio a due mani, inviato una mail simpatica chiedendo di portare le nostre e l’organizzazione ci ha risposto che l’Italia era già rappresentata, ma che ci avrebbe iscritti come polpetteria tipica calabrese. Anche se non avevamo neanche un’attività... Siamo partiti da casa dei nostri parenti in Calabria con una macchina piena di ogni ben di Dio e siamo arrivati a Milano per proporre i nostri prodotti tipici. Gli chef famosi con i loro furgoncini, i track e i camion erano nella piazza principale, noi in un angolo interno più defilato con un semplice tavolino e una bavarese per cucinare. La gente alla cassa acquistava dei ticket, aveva un numero di assaggi e logicamente si rivolgeva solo a loro: per un’ora da noi sono venuti solo ragazzi dello staff, ma alle 9 di colpo si è creata una fila interminabile, una “mandria” di persone che ci chiedeva “siete voi i calabresi?”. Abbiamo fatto sold out grazie allo staff che ci mandava gente di continuo, abbiamo quindi chiamato una parente a Torino e amici per aiutarci e la notte abbiamo fatto i turni di due ore per rifarle. Tanto è stato il successo che quando è arrivato il Tg4 a riprendere i cuochi famosi, gli organizzatori gli hanno detto “venite dietro che è lì il macello!” e abbiamo cucinato in diretta con le telecamere in mezzo ai fornelli... Alla raccolta ticket dei tre giorni siamo stati premiati come miglior polpetteria italiana e seconda internazionale dietro alla Grecia» rivela Sacco, proseguendo: «Abbiamo deciso di dar seguito a quella esperienza straordinaria aprendo una nostra attività, si sono aggiunti a noi due ragazzi e in società abbiamo fatto un anno di food track a fiere ed eventi in tutto il territorio e in gran parte d’Italia. Poi, nel 2018 abbiamo aperto un laboratorio-rosticceria in via Madonna della Scala diventato la prima polpetteria di Rimini. Da lì abbiamo fatto asporto, delivery, ancora eventi e anche consumazione in loco».

Con un occhio sempre vigile su quanto accadeva intorno e diverse iniziative di solidarietà cucinando per i medici dell’Infermi nel primo lockdown da Covid, per l’Ucraina e in diverse occasioni.