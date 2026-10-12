Rimini, “per la consulenza bancaria mi spettano 172mila euro”. Il giudice: “Mancano le prove”

Un incontro di lavoro in un hotel, uno scambio di documenti riservati e l’ipotesi di aiutare una banca ad accedere a una piattaforma di finanziamento. Poi però arriva una richiesta di pagamento da 172.500 euro, ma per il Tribunale di Rimini non c’è la prova né di un incarico professionale per quella specifica attività, né del lavoro effettivamente svolto.
Per questo, come disposto dalla sentenza della giudice Giorgia Cecchini, la richiesta del consulente finanziario è stata respinta, condannandolo a pagare oltre 13mila euro di spese legali.