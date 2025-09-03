Rimini, per i 25 anni di matrimonio donano oltre 5mila euro all’ospedale con una raccolta fondi

Un anniversario speciale che si trasforma in un dono alla comunità. In occasione del loro 25° anniversario di matrimonio, Francesca e Gianluca hanno scelto di celebrare questa importante tappa della loro vita con un gesto di grande altruismo.

Francesca e Gianluca hanno invitato amici e familiari a non portare doni, ma a contribuire con una donazione a favore dell’Associazione Nuovi Sguardi ODV, che da anni sostiene progetti a beneficio dei piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e Psicopatologia dell’Adolescenza dell’Ospedale di Rimini

La somma raccolta, che ha superato i 5.000 euro, sarà destinata a un progetto, attualmente in corso di realizzazione, che andrà a beneficio di tutti i reparti dell’area pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, migliorando l’accoglienza e il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

«Questo anniversario per noi voleva rappresentare un momento di gioia condivisa – hanno dichiarato Francesca e Gianluca – e ci è sembrato bello trasformarlo in un’occasione per aiutare i bambini e le loro famiglie che affrontano difficoltà nel loro percorso di vita ».

L’Associazione Nuovi Sguardi ODV ringrazia di cuore Francesca e Gianluca per la sensibilità dimostrata, e tutti coloro che hanno voluto unirsi a loro in questo gesto concreto di solidarietà, auspicando che altre coppie seguano il loro esempio.