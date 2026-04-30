Rimini, pensionato prenota una visita oculistica: “Me l’hanno fissata per il 26 agosto 2027”

Ha strabuzzato gli occhi, ha pensato che la vista era peggiorata più di quanto pensava e che quello che era scritto lì, nero su bianco, non riusciva a metterlo a fuoco come avrebbe dovuto. Oppure c’era un errore. Ma poi, Vincenzo Spinelli, pensionato 69enne, dopo avere avvicinato l’impegnativa dell’Ausl Romagna, si è accorto che era proprio così, nessuno sbaglio: la visita oculistica che aveva appena prenotato con il Servizio sanitario nazionale era stata fissata per il 26 agosto del 2027. Ebbene sì, un attesa di un anno e quattro mesi. «Non ci volevo credere», racconta l’uomo che proprio tra 16 mesi dovrebbe presentarsi puntuale alle 8.40, all’ospedale civile di Santarcangelo, per fare una «visita oculistica completa». L’ultima, spiega lo chef che da un po’ di tempo si sta godendo la pensione, «l’avevo fatta cinque anni fa e mi ero rivolto alla sanità privata, pagando 80 euro». Adesso, una volta compiuti 69 anni, Spinelli ha deciso di affidarsi alla sanità pubblica, «certo che non avrei ottenuto tutto e subito, ma non mi aspettavo di leggere 2027 nell’impegnativa, è stata una bella mazzata».