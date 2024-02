Rimini. Pd, i tesserati non crollano: 1.625. Sacchetti: “Ma la forma del partito è da rivedere”

Sarà stato l’effetto Elly che ha spinto un certo numero di persone a iscriversi, resta il fatto che il tesseramento del Partito democratico chiude sostanzialmente in pareggio. Erano 1.633 nel 2022, sono 1.625 alla fine del 2023. Fatti due conti: meno otto a livello provinciale. Un dato pubblicato ieri mattina sulla pagina Facebook del Pd di Rimini, anche con un certa soddisfazione nei confronti di chi in questi giorni aveva profetizzato “crolli apocalittici”.

La forza dei numeri

Il tesseramento 2023 del Partito democratico della provincia di Rimini - si legge nella nota - si chiude a quota 1.625 iscritti contro i 1.633 dell’anno precedente. «Questo è reso possibile da un grande sforzo dei Circoli, dei militanti, delle persone che ci credono, che anche di fronte alle difficoltà politiche, non mollano. Il 2023 è stato l’anno del congresso nazionale, dell’elezione di Elly Schlein e abbiamo potuto il piacere anche di avere tante nuove adesioni».

Il commento

In attesa che venga formato il Coordinamento che si metta alla guida del partito fino al voto di giugno, il commento è affidato al segretario (uscente e dimissionario) Filippo Sacchetti. «Per come la vedo io - argomenta - la forma partito è da rivedere. Non servono più sedi vuote, ma luoghi sociali e piazze dove aggregare persone attorno a temi concreti e discussioni condotte da persone competenti, con uno sguardo aggiornato. Il mondo è in continuo cambiamento e chi partecipa deve potere contare».

Che dire delle tessere 2023? «La spinta del congresso nazionale ha creato nuovo entusiasmo e nuova spinta a partecipare e a iscriversi per sostenere Elly Schlein e la sua linea politica. Ci manteniamo in linea agli altri anni consapevoli che sarà sempre più difficile creare adesione e partecipazione se le scelte del partito, anche nazionale, non saranno socializzate meglio anche attraverso altri strumenti di coinvolgimento».