Rimini. Paziente rovinata dopo quattro interventi al seno, chirurgo plastico condannato a 33mila euro di risarcimento

Quattro interventi chirurgici al seno nell’arco di tredici anni, complicanze mai risolte e un risultato estetico ritenuto persino peggiore rispetto alla situazione di partenza. È la vicenda approdata davanti al Tribunale di Rimini che, con una sentenza del giudice Fabrizio Melucci, ha riconosciuto la responsabilità professionale di un chirurgo plastico per l’ultimo intervento eseguito su una paziente, oggi 54enne, condannandolo a risarcirla con oltre 33mila euro, oltre agli interessi legali e alle spese di causa.