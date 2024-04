Incidente dalla dinamica da brividi ma per fortuna senza gravi conseguenze in via Raganella Marecchiese a Rimini. Probabilmente una mancata precedenza è alla base dell’impatto tra una Fiat Panda e un’Audi, con la Panda che si fatto è “salita” sopra l’altra vettura. Inevitabili le pesanti ripercussioni al traffico. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e l’ambulanza del 118.