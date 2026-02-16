Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY

Rimini
  • 16 febbraio 2026
Foto Migliorini
Foto Migliorini
Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY
Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY
Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY
Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY
Rimini, pauroso incidente all’incrocio: miracolati un uomo, una donna e una bimba di un mese - VIDEO GALLERY

Un terribile incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rimini, con un impatto tra due auto che poteva avere conseguenze tragiche. Il sinistro sulla Ss 72 tra le vie Barattona e Del Gatto, con lo scontro tra una Skoda Octavia e una Mercedes A200: entrambe le vetture procedevano in direzione Rimini-San Marino, quando per cause in via di accertamento, la Mercedes ha centrato in pieno la Skoda sulla fiancata sinistra mentre si apprestava a girare a sinistra in via Barattona. La Skoda era guidata da un uomo, mentre sulla Mercedes c’era al volante una mamma con una bimba di un mese nell’ovetto. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 in ambulanza. Dai primi riscontri, i feriti non sembrano fortunatamente gravi.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui