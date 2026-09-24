Rimini, paurosa caduta sulla Marecchiese, grave motociclista - Gallery

Paurosa caduta sulla Marecchiese, grave motociclista. Oggi pomeriggio a Rimini verso le 15.30, un uomo alla guida di una Suzuki è caduto sulla Sp 258 Marecchiese all’altezza di Spadarolo. La moto stava procedendo in un rettilineo in direzione Rimini quando per cause al vaglio della Polizia Locale ha colpito autonomamente il cordolo sulla destra della carreggiata, con il pilota rovinato sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Successivamente è stata attivata l’elimedica che ha trasportato il ferito in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.