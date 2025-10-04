Rimini. Paura nella villa del medico, drone precipita nella notte in giardino

Un drone precipita in piena notte nel giardino di un privato. Disagio forte, spavento e anche un problema, come smaltirlo? È accaduto nella scorsa notte, alle 3 del mattino, in pieno centro storico. Il drone è precipitato nel giardino di una villa in via Anfiteatro, all’angolo di via Cornelia, nella proprietà delle famiglie Lombardini-Tassani. Racconta tutto il dottor Giuseppe Tassani, un medico molto conosciuto e molto stimato. «Noi nei piani di sopra dormivamo, di sotto mia cognata era sveglia e a quell’ora ha sentito un rumore forte nella zona prospicente la discesa per andare in garage, ha sentito chiaramente l’impatto di un oggetto sulla ghiaia. L’altra mattina siamo andati a vedere di cosa si trattasse e abbiamo trovato un drone nel giardino. È ancora lì, bello integro sulla ghiaia. Mia cognata ci aveva avvisato, era preoccupata, a prima vista mi sembrava un rottame. È capitato in passato che qualche maleducato gettasse delle bottiglie dentro il giardino, poi ci siamo accorti che era un drone».

Ma non è finita lì. Cosa farsene di un drone precipitato nel proprio giardino? «Abbiamo avvisato i carabinieri e ci hanno detto di buttarlo via - dice il dottor Tassani -. Allora mia moglie ha chiamato Hera e le è stato risposto che non possono entrare nelle proprietà private, ma la polizia locale ci ha risposto che verrà a vedere». Fatto sta che il drone, dopo aver volato a lungo e aver violato una proprietà privata, finirà in un bidone della spazzatura. Il problema è capire quale bidone.