Rimini, paura in stazione: urta il treno in arrivo e rimbalza sulla banchina, è gravissimo FOTOGALLERY

Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Rimini, dove poco dopo le 17.00 un uomo è rimasto gravemente ferito al binario 3. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’uomo si è scontrato violentemente con il muso di un treno Frecciarossa diretto a Lecce, che era in fase di arresto.

L’impatto è stato particolarmente violento: di fronte ai tanti passeggeri che affollavano la banchina a quell’ora, l’uomo è rimbalzato a terra dopo il contatto con il convoglio. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’intervento degli agenti della Polfer, dei militari dell’operazione Strade Sicure e dei sanitari del 118. Dopo un primo trasporto d’urgenza all’ospedale di Rimini per la stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento in elicottero al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena a causa della gravità delle ferite riportate. Fotogallery Manuel Migliorini