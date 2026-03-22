Rimini. Paura in A14, auto si ribalta a Covignano FOTOGALLERY MIGLIORINI

Grosso spavento intorno alle 19:00 nel tratto riminese dell’autostrada A14. All’uscita della galleria di Covignano (direzione sud), due auto sono entrate in collisione per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento: una Ford Tourneo è finita cappottata sul guardrail, mentre una Lancia Y ha terminato la corsa in mezzo alla carreggiata. Miracolosamente, entrambi i conducenti sono usciti autonomamente dagli abitacoli e hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Durante i soccorsi sono rimaste chiuse due corsie su tre, ma il traffico è rimasto scorrevole sulla corsia libera.