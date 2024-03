Rimini, patto McDonald’s e Caritas: 250 pasti caldi a settimana per i bisognosi

La quarta edizione di “Sempre aperti a donare” arriva a Rimini e provincia, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e la Caritas Diocesana di Rimini donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia sono 250 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti locali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Rimini in via Popilia, via Flaminia e lungo la S.S. 16 presso il centro commerciale Le Befane e di Cattolica sulla SS 16 al km 221 sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Caritas Diocesana di Rimini.

Le donazioni in provincia di Rimini, dove McDonald’s conta 4 ristoranti, fanno parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica frutto della collaborazione tra McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, con il prezioso contributo di Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e centinaia di enti solidali locali, anche per il 2024, vuole contribuire a dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità, attraverso segni di vicinanza come donare un pasto caldo. Sfruttando la capillarità di McDonald’s sul territorio e la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili, quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano il proprio impegno alla luce del complesso scenario socioeconomico attuale, puntando a rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo. Un proposito già messo in atto da diversi ristoranti che proseguono, dal lancio dell’iniziativa, con donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà.

La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento e profondo sostegno alle comunità di cui McDonald’s è parte e, dal suo lancio nel 2020, ha permesso di donare 527mila pasti in totale in tutta Italia.