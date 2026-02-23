Rimini, patente ritirata per tasso alcolemico, ma poche ore dopo la stessa pattuglia lo sorprende al volante: non potrà più guidare

Nella notte tra venerdì e sabato scorso a Rimini, un automobilista è stato fermato a un posto di controllo della Polizia Locale in via Circonvallazione Meridionale (zona Bagno) nell’ambito dei servizi di prevenzione degli incidenti stradali. Sottoposto all’etilometro, l’uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,55 g/l: patente ritirata seduta stante e denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’auto, non sequestrabile, in quanto di proprietà di un terzo estraneo ai fatti, è stata affidata a un amico.

Poco dopo, in via Fantoni, la stessa pattuglia ha riconosciuto il medesimo veicolo — con alla guida lo stesso uomo cui era stata appena ritirata la patente. Rifiutatosi di sottoporsi nuovamente all’etilometro, è stato sanzionato per ‘guida con patente ritirata’ e contestata la violazione per rifiuto a sottoporsi di nuovo al controllo della guida in stato d’ebbrezza. Risultato finale: revoca definitiva della patente

Non è l’unico episodio che ha caratterizzato i controlli di quella notte, nel corso dei quali sono state elevate complessivamente dieci sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Tra queste, un conducente risultato positivo all’alcol test con un valore di 0,90 g/l, cui è stata ritirata la patente con conseguente procedura all’Autorità Giudiziaria. L’uomo, residente all’estero, ha chiesto di fotografare il documento prima della consegna, ma ne ha approfittato per nasconderlo nella propria vettura. Solo una perquisizione personale e veicolare ha consentito agli agenti di recuperarlo. All’accusa di guida in stato di ebbrezza si è aggiunta così una denuncia per furto aggravato.