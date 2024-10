Rimini, passeggiate nel cimitero: spettacoli e mostre per celebrare la morte

“Tra. Festival delle anime tra due mondi”. Quale occasione migliore del “Ponte dei morti” per esplorare il tema oggi più tabù di qualunque altro? La morte, uno dei pochissimi argomenti che non ha accesso all’ironia, relegato ai margini delle conversazioni e negli anfratti più reconditi dei pensieri. La società riminese a partecipazione pubblica di onoranze funebri Amir (in collaborazione con Augeo e il Comune di Rimini) ha ideato e promosso il festival che si terrà nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre e avrà come location principale il cimitero monumentale di Rimini, luogo quasi obbligato per l’ambientazione di un evento determinato a porre l’accento sul momento del passaggio tra una vita e l’altra.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola