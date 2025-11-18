Rimini, passaporto, cambiano le modalità di pagamento

RIMINI. A partire dal prossimo 1° dicembre 2025 cambieranno le modalità di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario. Nello specifico, il pagamento non si potrà più effettuare attraverso bollettino postale, ma i cittadini dovranno corrispondere l’importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA. Cambierà anche l’importo del bollettino che passerà da 42,50 euro a 42,70

euro.

Sostanzialmente il cittadino potrà effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale o presso gli sportelli delle Banche, che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA, oppure presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie). Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le

piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio). Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto, anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.

Gli sportelli dell’Ufficio Passaporti di Rimini sono aperti al pubblico, con appuntamento da prendere on-line sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ , dal lunedì al sabato (eccetto il

mercoledì) con orario 8.30-12.45 ed il giovedì anche con orario 14.30-17.30. Inoltre, per ulteriori informazioni, è possibile inviare un messaggio alla casella di PEC: dipps19B.00N0@pecps.poliziadistato.it , nonché telefonare ai numeri 0541-436834 /436832 dalle ore 8.00 alle 9.30 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00.