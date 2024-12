E’ disponibile anche a Rimini il nuovo servizio Polis Passaporto elettronico di Poste italiane. Rimini infatti rientra tra i comuni abilitati per il rilascio del passaporto. Basterà recarsi agli sportelli postali che hanno attivato il servizio con tutta la documentazione e le informazioni necessarie, tra cui i dati anagrafici e i fattori biometrici, per attivare la richiesta del passaporto o del rinnovo del passaporto. Il costo per la richiesta del servizio è di 14,20 euro, oltre agli oneri previsti per il rilascio del passaporto (ovvero 73,50 euro per contributo amministrativo e di 42,50 euro di versamento per il rilascio del passaporto elettronico).

Alla fine dell’operazione verrà rilasciata una ricevuta in cui sarà indicato l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice di protocollo di riferimento. Il passaporto elettronico potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Polizia indicato o, in alternativa, sarà possibile richiedere la consegna a domicilio.

E’ un servizio riservato ai cittadini italiani maggiorenni e ai genitori dei minori, che abbiano residenza o domicilio presso il Comune di Rimini. Tale servizio è stato già avviato in diversi Comuni con meno di 15 mila abitanti, nell’ambito del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo e Poste Italiane, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei territori. Anche molti comuni della Provincia di Rimini sono già attivi per questo servizio.