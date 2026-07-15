Rimini, passaporti falsi per volare a Londra: due arresti della Polizia di Frontiera

Controlli serrati all’aeroporto di Rimini contro l’immigrazione clandestina, dove la Polizia di Frontiera ha arrestato due persone per falso documentale nel giro di poche ore. L’operazione è scattata nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, durante i controlli d’imbarco per il volo della British Airways diretto a Londra Heathrow. Gli agenti della Polfer, specializzati nel riconoscimento dei falsi, hanno fermato un cittadino georgiano che esibiva un passaporto lettone. L’analisi attenta del documento ha subito rivelato che i dati erano stati alterati e sostituiti per permettere all’uomo, cittadino extracomunitario, di spacciarsi per un cittadino europeo e viaggiare così verso il Regno Unito senza restrizioni.

L’indagine non si è fermata allo scalo aereo. Gli investigatori hanno subito esteso le ricerche fino a individuare la struttura ricettiva riminese dove il passeggero alloggiava. Qui, nella stessa serata, i poliziotti hanno rintracciato e arrestato un secondo cittadino georgiano, suo compagno di stanza, trovato in possesso di un altro passaporto lettone contraffatto con le stesse identiche modalità. Questa mattina, su disposizione del magistrato di turno, i due sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo, che si è concluso con la convalida di entrambi gli arresti.