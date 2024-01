Rimini. Partito il tour conoscitivo per il piano spiaggia

RIMINI. Dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito del Comune, il 3 gennaio scorso, sono partiti i termini per le osservazioni al nuovo Piano dell’arenile di Rimini, da parte dei cittadini. Con deadline il prossimo 4 marzo. Un iter che sarà accompagnato da una serie di incontri pubblici. Ieri è toccato alla rete dei professionisti e da domani mercoledì 17 gennaio ai cittadini con tre appuntamenti: domani appunto per i cittadini dell’area Rimini Nord a Viserba; martedì 30 gennaio per l’area sud nel Palazzo del Turismo; venerdì 9 febbraio per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare. Il nuovo Piano, spiegano dal Comune, «mira a rigenerare e innovare la spiaggia, in stretta relazione con il concept e la realizzazione del progetto Parco del mare». La spiaggia del futuro sarà “accogliente, sicura, green e smart” grazie agli interventi di miglioramento della qualità architettonica, per l’aumento della fruibilità libera delle spiagge; per il mantenimento del numero e posizione di concessioni esistenti; per l’incremento della permeabilità visiva e il potenziamento delle connessioni tra spiaggia e Parco; per il miglioramento della resilienza e della sostenibilità ambientale della fascia a mare. La connessione tra lungomare e spiaggia e la forte attenzione agli aspetti paesaggistici, prosegue l’amministrazione, sono tra gli elementi più innovativi di questa pianificazione.

«Abbiamo tra le mani una grande opportunità per far fare il vero salto di qualità alla nostra spiaggia», commenta l’assessore alla Pianificazione del territorio e al Demanio Roberta Frisoni. La proposta, conclude, è il «frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto anche gli altri enti competenti sulla pianificazione dell’arenile, che si contraddistingue perché persegue obiettivi sicuramente ambiziosi, ma che sono a portata di mano, attuabili, fattibili. Il piano dell’arenile può davvero rappresentare un motore per l’innovazione della fascia turistica, nel solco di una spiaggia accogliente, sostenibile e inclusiva».