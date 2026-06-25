Rimini, parte Expoaid, Locatelli: “Dall’assistenzialismo alla valorizzazione”

RIMINI. “Oggi inauguriamo un percorso importante, fatto di trasformazione culturale e di spinta al cambiamento. Passiamo dal mero assistenzialismo alla valorizzazione delle competenze di tutte le persone. Expoaid è un luogo di incontro”. Così il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, inaugura ExpoAid 2026 - ‘Io, persona di valore’, in programma al Palacongressi di Rimini da oggi fino al 27 giugno. “ExpoAid non è una piattaforma virtuale che porta a dialoghi sui social e a scritte di messaggi non umanizzati- avverte Locatelli- Abbiamo bisogno di incontrarci come persone. Qui ognuno di noi ha un ruolo ed è un pezzettino virtuoso di questo percorso fatto anche del coraggio di famiglie, volontari, operatori e cittadini che ogni giorno si impegnano per migliorare questo mondo”. Il ministro ricorda che “possiamo parlare di leggi, fondi, risorse, ma dobbiamo esserci concretamente. Qui vedrete l’inclusione lavorativa, l’arte, gli spettacoli, tanta musica, cultura, lo sport, la passione e la determinazione di tante persone con disabilità visibili e invisibili. Dobbiamo rispettare la vita di ogni persona”, conclude.