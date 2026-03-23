Rimini. «Parco eolico in mare, ecco quando si farà. Coprirà il 50% del fabbisogno energetico»

«Il Parco eolico copre il 50% del fabbisogno della provincia di Rimini e va nella direzione dell’autosufficienza energetica e dell’indipendenza dalle importazioni di petrolio estero». Gabriele Felappi, direttore generale di Energia Wind 2020, società di scopo incaricata di progettare la centrale a vento tra Rimini e Cattolica, interviene per spiegare perché il ricorso alle energie rinnovabili si fa sempre più impellente (anche alla luce della guerra in Iran in corso). E perché il Parco eolico dell’Adriatico può rappresentare il punto di svolta energetico per il territorio. «Quando si dipende da fonti fossili importate, ogni crisi geopolitica si traduce immediatamente in un costo pesantissimo per il sistema Paese e per i cittadini. Ecco perché la via della transizione è oggi più che mai necessaria. Comunque, per quanto riguarda il nostro impianto eolico, il progetto esecutivo è pressoché finito, mancano solo alcuni passaggi formali prima di inviarlo al Ministero. Dopodiché, una volta ottenuta l’autorizzazione unica, ci vorranno 3-4 anni per essere realizzato».