Rimini. Parco eolico in mare, avanti tutta

«Abbiamo consegnato oggi (ieri, ndr) al ministero dell’Ambiente il progetto esecutivo. Ora non ci resta che aspettare il rilascio dell’Autorizzazione unica a costruire». Gabriele Felappi, direttore generale di Energia Wind 2020, società di scopo incaricata di progettare il Parco eolico al largo delle coste tra Rimini e Cattolica, annuncia, con un pizzico di emozione nella voce, lo sblocco della pratica burocratica per la realizzazione dell’impianto, ferma dal luglio 2024, all’indomani dell’approvazione, da parte del Mase, della Valutazione d’impatto ambientale della centrale. Una ventata d’aria positiva, dunque, per la riaccensione del procedimento che, a causa di questo lungo periodo di “freezer” amministrativo, potrebbe far slittare la messa in mare dell’opera (i 51 aerogeneratori di 210 metri di altezza ciascuno dal medio-mare, posizionati tra le 12 miglia, 22 km la prima pala, e le 21 miglia, 39 km l’ultima pala, capaci di produrre 715 milioni di kWh all’anno di energia: il 50% del fabbisogno dell’intera provincia di Rimini; per un investimento di 1 miliardo di euro). «Il 2029 - puntualizza Felappi -, alla luce dei tempi autorizzativi, è, ad oggi, una data molto sfidante. Il punto decisivo è arrivare al rilascio dell’Autorizzazione Unica e alla definizione del quadro normativo. Una volta completati questi due passaggi, stimiamo che il parco eolico possa entrare in esercizio nell’arco di circa tre anni e mezzo, quattro anni».