Rimini, Parco della Cava: il laghetto tracima. «Sottopasso bloccato per settimane»

Nel mare dei disservizi non era certo il più grave, resta il fatto che il tempo passava e gli avventori del parco della Cava ogni giorno dall’inizio del mese hanno trovato transenne che bloccavano il passaggio e nei loro spostamenti da una parte all’altra della città non potevano utilizzare il sottopasso in prossimità del Palacongressi. Come mai? Il laghetto artificiale era uscito dagli argini e i tecnici di Anthea hanno lavorato per rimediare alla “tracimazione” inserendo una pompa aggiuntiva perché si era intasata una via di scarico non proprio semplice da individuare. Dopo la protesta e giorni di attesa, finalmente, ieri pomeriggio l’acqua si è abbassata e il percorso è tornato agibile.

La lamentela

Un gruppo di “pendolari” del parco segnala una barriera che dal 13 novembre impedisce il passaggio nel sottopasso credendo sia colpa del laghetto uscito dagli argini. «Siccome passano i giorni e non succede nulla - raccontano - vorremmo sapere cosa è successo, anche perché siamo costretti a passare attraversando via Della Fiera, nulla di drammatico, però è un disagio che va avanti da settimane e sarebbe ora che il problema venisse risolto. A meno che non si voglia attendere che il sole di questa estate faccia il proprio dovere».

La soluzione

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che la situazione non è poi così drammatica. Intanto il posizionamento delle transenne non era successivo all’“acqua alta”, ma a lavori di riqualificazione e miglioramento di alcuni tratti del percorso all’interno del parco della Cava, con la «previsione di inserimento di caditoie e modifiche di pendenze».

Diverso l’allagamento nelle vicinanze, perché risale a un periodo successivo. Infatti in seguito al ripristino delle cascatelle con le quali si ossigena il laghetto si era intasato il punto di scarico e individuare l’esatta coordinata non era un’operazione agevole. I tecnici di Anthea in questi giorni sono intervenuti aggiungendo una pompa idraulica che ha fatto tornare il laghetto negli argini.