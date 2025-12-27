Rimini, Parco del Mare: via libera della giunta, i lavori partono in primavera

Un investimento di oltre cinque milioni di euro per completare il Parco del Mare a San Giuliano. È quanto approvato martedì scorso dalla giunta comunale di Rimini con l’ok ai progetti esecutivi di due interventi che vedono un contributo regionale di due milioni e 824.000 euro attraverso il programma Por-Fesr dell’Emilia-Romagna, integrato da due milioni e 205.970 euro di risorse comunali. Soldi che significano cantieri in primavera “per la realizzazione di un nuovo grande spazio verde urbano tra la città e l’arenile, lungo via Ortigara, altro importante tassello di quel progetto ambizioso che sta ridisegnando l’identità stessa della città balneare”, informa il Comune.

Il primo intervento riguarda il completamento fisico del lungomare di San Giuliano con due milioni e 642.470 euro (un milione e 474.000 euro dal contributo regionale e un milione e 168.470 euro del bilancio comunale). L’opera prevede la realizzazione di dune artificiali alte fino a 2,85 metri come barriera naturale contro l’erosione costiera e l’ingressione marina. I lavori includeranno demolizioni dei manufatti esistenti, scavi per raggiungere le quote necessarie, posa di nuovi sottoservizi idrici e installazione di palancole per il consolidamento strutturale. E poi impianti tecnologici, videosorveglianza e i primi arredi urbani. “Un’opera che coniuga sicurezza territoriale, resilienza urbana e rilancio della qualità degli spazi pubblici, elementi essenziali per il rinnovamento del prodotto turistico riminese”, afferma il Comune. Il secondo progetto si concentra sulle infrastrutture verdi che daranno vita al nuovo paesaggio urbano con due milioni e 387.500 euro (1.350.000 euro Por-Fesr e 1.037.500 euro dal Comune) come percorsi pedonali e passerelle per superare il dislivello della duna, creando “Un accesso agevole e panoramico tra la città e il mare”.

Il secondo intervento prevede anche un’opera di forestazione urbana con nuove alberature autoctone, il trapianto di quelle temporaneamente rimosse e la messa a dimora di essenze arbustive ed erbacee “che contribuiranno in modo naturale al consolidamento e al mantenimento del sistema dunale”. Completano il progetto la nuova pubblica illuminazione, l’impianto di irrigazione intelligente e arredi per fare del lungomare uno spazio “ad uso sportivo, ludico e ricreativo di elevata qualità”. I lavori prenderanno il via nella prossima primavera e proseguiranno per circa un anno. “Una peculiarità importante: non sono previste pause estive, poiché il cronoprogramma è studiato per organizzare le diverse fasi in modo tale da non interferire con le attività balneari e turistiche”, informa il Comune.

“Con l’approvazione di questi progetti esecutivi diamo sostanza concreta a una visione futuristica degli spazi urbani che colloca Rimini in un ambito di eccellenza a livello europeo- dichiarano Valentina Ridolfi, assessora all’urbanistica e pianificazione del Territorio e Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici- il Parco del Mare non è solo un’opera di riqualificazione fisica, ma rappresenta la nuova cartolina della città per i prossimi decenni: un’infrastruttura verde e blu che rigenera l’identità e il brand di Rimini come terra di incontri, relazioni e benessere. Questi interventi rispondono alle crescenti esigenze di natura, spazi di qualità, cultura e coesione sociale, coniugando mobilità sostenibile e adattamento climatico. L’avvio dei cantieri in primavera, con una gestione che garantirà continuità anche durante l’estate, testimonia la nostra determinazione nel trasformare San Giuliano in uno spazio pubblico di eccellenza, capace di favorire il rilancio socioeconomico del territorio senza penalizzare le attività produttive”.