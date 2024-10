La realizzazione dell’intervento, già presentata dall’Amministrazione comunale agli operatori della zona, si svilupperà in due step. Nella prima fase al via oggi i lavori riguarderanno la parte di lungomare dal bagno 100 ai giardinetti di Rivazzurra, in prosecuzione quindi dei lavori completati la scorsa estate e che hanno riqualificato il tratto da piazzale don Ugolini (ex Gondar) fino all’altezza di viale Siracusa. Dopo l’estate, da ottobre 2025, si procederà con la seconda fase, che permetterà la riqualificazione del restante lungomare fino a raggiungere Miramare per connettersi con il Parco del mare già completato (lungomare Spadazzi). Al termine dei lavori anche di questo tratto la città potrà contare su circa 10 chilometri di lungomare riqualificati tra Torre Pedrera e Miramare, compresa l’area di San Giuliano cuore degli interventi previsti nella strategia Atuss.

La suddivisione dei lavori in due fasi - spiega il Comune in una nota - si rende necessaria per coordinarsi con l’altro fondamentale piano di interventi che in questo biennio interessa la zona di Rimini sud e che interesseranno il il sistema idrico fognario. La scorsa settimana infatti sono partiti i lavori per la realizzazione della vasca di accumulo alla fossa Rodella a Rivazzurra (viale Regina Margherita), al confine con Miramare, una delle due importanti infrastrutture previste dal del Psbo mirate alla tutela della rafforzamento della sicurezza idraulica e alla tutela del mare e della balneazione. A dicembre è previsto l’avvio dei lavori anche per la seconda infrastruttura, la vasca di laminazione e prima pioggia al Colonnella 2 in fondo a viale Firenze a Bellariva. Entrambe le nuove vasche di saranno sovrastate da due belvedere modello Piazzale Kennedy, con l’intervento sul sistema fognario depurativo che dunque interagisce con la trasformazione urbana della città.

Alla programmazione degli interventi del Psbo, fondamentali per lo sviluppo dell’intera area sud, è dedicato l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’AIA, l’associazione Albergatori di Rimini in programma domani 17 ottobre alle 18 all’Hotel Yes Touring (Viale Regina Margherita 82, Miramare), con la partecipazione del Sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini e dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, insieme ai responsabili del Gruppo Hera.