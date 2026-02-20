Rimini, Parco del mare: ripresi i lavori tra Marebello e Rivazzurra

Riprendono in questi giorni a Rimini gli interventi del tratto 7 del Parco del mare, tra le frazioni di Marebello e Rivazzurra. In particolare questa seconda fase di lavori, spiega l’amministrazione comunale, si concentra sull’area dei giardini Artemisia Gentileschi, integrandosi quindi con l’adiacente cantiere del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato, Psbo, che comprende la realizzazione di un importante presidio idraulico e un nuovo belvedere sul mare.

Gli interventi del Parco del mare coinvolgeranno unicamente i tratti tra il bagno 120 e il 122 e tra lo stabilimento 128 e 130, precisano da Palazzo Garampi. Il programma di opere prevede il completamento di quanto avviato lo scorso anno, dando quindi continuità all’ormai caratteristica passeggiata in deck, ai percorsi ciclabile e pedonale e alle aree verdi. Con l’avanzamento dei lavori, saranno via via aperti varchi e porzioni di parco, per rendere progressivamente accessibile e fruibile l’area man mano che si completeranno le opere.