Rimini, Parco del Mare Nord e Ztl: ecco le regole per gli automobilisti

La Giunta Comunale di Rimini ha ridefinito il calendario di attivazione della Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare Nord per l’anno 2026. La nuova regolamentazione prevede che la ZTL sia attiva tutti i giorni nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 10 settembre, mentre viene eliminata la fase di funzionamento pre-stagionale che accompagnava il periodo primaverile (aprile –maggio) e che prevedeva l’attivazione della Ztl nei soli giorni festivi.

Il provvedimento nasce a seguito dei confronti tra l’Amministrazione e gli operatori economici locali e i portatori di interesse della zona, da cui è emersa la necessità di semplificare il calendario di attivazione della Ztl – introdotta per la prima volta nel 2023 - e di agevolare l’accesso alla zona mare nel periodo di avvio delle attività. Questo anche alla luce dei flussi di traffico registrati in questi primi due anni di entrata in vigore della regolamentazione, che hanno accertato come nel periodo aprile-maggio ci sia una progressiva e fisiologica limitazione della circolazione delle auto, condizione che risulta compatibile con la sicurezza e l’accessibilità della mobilità dolce.

Altra novità che interessa la Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare Nord riguarda l’avvio della fase di pre-esercizio per il nuovo varco elettronico posizionato in viale Porto Bardia. A partire dal 1° giugno 2026 il sistema monitorerà gli accessi senza sanzionare automaticamente, con il presidio della Polizia Locale per informare l’utenza. L’esercizio ordinario, con rilevazione automatica delle infrazioni e invio dei verbali, inizierà ufficialmente il 1° luglio 2026, al termine cioè dei trenta giorni minimi di pre-esercizio definiti per legge.

L’integrazione di questo varco elettronico arriva a completamento del progetto del prolungamento di viale Porto Bardia, completato lo scorso anno per rispondere alle esigenze della zona e migliorare il collegamento monte-mare. I lavori hanno riguardato non solo la realizzazione di un nuovo tratto di strada, ma anche la costruzione di un marciapiede sul lato sud-est, per garantire la sicurezza dei pedoni.