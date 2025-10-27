Rimini, Parco del Mare a San Giuliano: la giunta approva il documento di indirizzo

Sarà un ampio spazio verde urbano tra la città e l’arenile quello che nascerà a San Giuliano mare, lungo via Ortigara, ulteriore tassello a completamento del Parco del Mare. L’intervento è arrivato sul tavolo della Giunta comunale che nell’ultima seduta ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo di progettazione, passaggio che permetterà nell’arco di un paio di mesi di completare la definizione del progetto e di pubblicare quindi il bando per l’assegnazione dei lavori.

Il Parco del Mare di San Giuliano si traduce in una serie di opere di rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’arenile, che hanno l’obiettivo di favorire la creazione di una nuova grande infrastruttura fisica verde e blu urbana, restituendo alla fruizione pubblica spazi di elevata qualità sotto il profilo del comfort urbano. Sono previsti inoltre specifici accorgimenti volti all’adattamento climatico, in particolare per la mitigazione degli effetti dell’ingressione marina. Sull’esempio di quanto già perseguito per i tratti del Parco del Mare già realizzati, anche il parco del Mare di San Giuliano prevederà nuove funzioni, come percorsi ciclopedonali e spazi pubblici accessibili, ad uso sportivo e ludico. Prevista anche nuova pubblica illuminazione e videosorveglianza.

Il progetto è tra le azioni principali previste dalla strategia “Rimini di verde e di blu, città del mare per l’economia verde e blu“, un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui l’80% finanziato attraverso le risorse europee del Programma regionale FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.