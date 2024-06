Rimini, Parco Briolini: nuova area fitness e videosorveglianza, il 26 giugno partono i lavori

Inizieranno mercoledì 26 giugno alcuni importanti lavori nel Parco Briolini, a San Giuliano Mare, al centro di un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipata, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Contro il degrado

Una riqualificazione - evidenzia il Comune di Rimini in una nota - pensata per il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi come la riduzione dei fenomeni di conflittualità, marginalità sociale, criminalità e l’innalzamento dei livelli di sicurezza, oltre che fornire un luogo di incontro più bello, accogliente e protetto, nel quale poter interagire e socializzare.

L’intervento prevede una complessiva riqualificazione urbana dell’area a partire dalla ridefinizione delle attrezzature presenti nel parco. In particolare, sarà realizzata una nuova area fitness adeguatamente illuminata, con una ridefinizione del disegno delle essenze arboree, per rendere maggiormente fruibile il parco. Parte integrante del progetto riguarderà il potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica attuale e l’installazione di un impianto di telecamere di videosorveglianza, allo scopo di innalzare il livello di prevenzione e controllo di un’area a elevata frequentazione.

L’intervento, frutto di un accordo di programma sottoscritto tra Regione e Amministrazione comunale, è al centro di un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipata, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per 96 mila euro, a fronte di un investimento complessivo di 120 mila euro. La conclusione dei lavori è fissata entro il 31 agosto.